Андрей Рыбак из "Холостячки" снялся в романтической фотосессии со своей женой.

Как пишет Politeka.net, после шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.

В киевском заведении на крыше одной из высоток они сыграли свадьбу, на которую позвали самых родных и близких людей. А вот друг шоумена Александр Эллерт пропостуил торжество, так как уехал за границу.

Теперь же Андрей Рыбак со своей женой приняли участие в романтической сентябрьской фотосессии, съемки которой проходили в самом центре столицы. Атмосферные кадры он выложил у себя в Instagram.

«Сегодня два года как мы встречаемся, чуть больше месяца как мы замужем и 31 год как я искал тебя по миру!❤️», - трогательно подписал Рыбак.

Пользователи сети не сдерживают слов восхищения от увиденного.

"Впереди вся жизнь вместе 😍 у вас все получится",

"Такие фото...аж муравьи..😍 Счастье вам ❤️",

"Как это же мило слышать и созерцать за искренней любовью😍",

"Ты такой романтик",

"Прям с пелёнок искал😂", - пишут в сети.

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