Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны активно гастролировала с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео своего нового танца.

Как известно, сейчас Джамала принимает участие в польских "Танцах со звездами", и выступает в паре с партнером-поляком Яцеком Ешке. Так, в пятом эфире танцевального шоу украинская звезда вместе со своим польским партнером исполнили страстное танго. И как оказалось, они получили самый высокий балл. Однако, первое место по баллам пара разделила со звездой фильма "365 дней" Наталией Яношек.

В подписи к публикации Джамала написала: "Сегодняшний эфир @tanieczgwiazdami был посвящен кино. Мы станцевали наш "Запах женщины" – изысканный, страстный, сложный… Влюбляющий в себя с первого взгляда. И, конечно, поздравляю @polsatofficial с 30-летием. Благодарю вас за возможность быть частью замечательного проекта, благодаря которому мы вместе помогаем Украине. Крепко обнимаю всю команду".

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