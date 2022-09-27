Телеведущая Леся Никитюк посетила Эстонию и провела встречу с мэром Таллина, в ходе которой обсудила важные вопросы.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”, в которой она ездит по разным уголкам Украины и рассказывает интересные истории.

Теперь же телеведущая уехала в Эстонию, где встретилась с мэром Таллина Михаилом Килвартом. О том, как прошел ее визит Леся Никитюк отчиталась в своем Instagram-аккаунте.

"24 февраля — в Украине это страшная дата, это начало полномасштабной войны. 24 февраля — в Эстонии, это день Независимости. Для эстонцев — День Независимости, это как день рождения! Это веселый и в то же время грустный праздник. Потому что эстонский народ помнит и никогда не забывает о страшных советских репрессиях. Поэтому этот день для них, наполненный слезами счастья и печали. При встрече, мэр Таллина мне сказал, что когда все узнали о полномасштабном вторжении россии в Украину, то эстонская рана снова открылась и начала кровоточить…", — написала она.

По словам Никитюк, именно поэтому эстонские власти и народ сразу же начали поддерживать украинцев и предлагать свою помощь. Эстонцы присылают свои донаты Украине и верят в ВСУ.

"Эстония приняла примерно 55 тысяч украинских беженцев, это 4% населения этой страны. Социальные службы, услуги образования – все это предоставляется людям, которые бегут от войны. Эстония создала тысячи мест в школах для детей беженцев из Украины, были открыты новые школы, в том числе школа Свободы в Таллине", — поделилась Никитюк.

Напомним, что Никитюк честно призналась, ради чего улетела из Украины в Эстонию: "Не просто так..."

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

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