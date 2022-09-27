Леся Никитюк в рамках шоу "Le Маршрутка" будет показывать, как живет Украина и украинцы во время войны, она уже встретилась со многими соотечественниками.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк приехала Эстонию и посетила столичную мэрию. В административном здании звезду телеэкранов ждал глава прибалтийского города. Кроме того, она встретилась с украинскими беженцами в рамках съемок проекта "Le Маршрутка". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк призналась, что чем дольше находится за границей, тем больше понимает, что нет ничего лучше дома. Такие мысли выражали также украинцы, которые оказались вдали от Украины.

"За эти несколько дней моего пребывания в Европе, я встретила много украинцев. которые очень хотят вернуться… Потому что, чем дальше ты от Украины, тем сильнее тянет домой… к своему, к родному", - рассказала телеведущая.

Знаменитость добавила, что несмотря на все зверства россиян в Украине, нужно верить, что мы несокрушимы, верить и помогать ВСУ, а также держаться.

На кадрах, которые опубликовала телеведущая, она позировала в облегающих черных джинсах и куртке-рубашке лавандового цвета. Несмотря на довольно простые составляющие, лук получился стильным и гармоничным. К слову, такие вещи, словно родом из 90-х, сейчас на пике популярности. Позировала Леся Никитюк возле красивого старинного замка.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.