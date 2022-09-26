Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк в рамках шоу "Le Маршрутка" несколько недель ездила по разрушенным оккупантами нашим городам. Она снимала также интервью с пострадавшими украинцами и освещала различные истории. В этот раз артистка сделала небольшой отдых.
Леся также решила рассказать немного, почему отправилась именно в Эстонию.
«По всей Эстонии сияет сине-желтый, поддержка ощущается в каждом квартале. Эстония приняла, обогрела более 55 тысяч, которые убегали от войны. Почему Эстония нас так поддерживает? Давайте вспомним историю.
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Эстония почти 50 лет была под советской оккупацией. А еще эстонский народ пережил депортацию, выселение и издевательство. Поэтому эстонцы знают, что чувствуют украинцы. В Эстонии я не просто так, 5 месяцев назад я познакомилась со своей поклонницей, которая сразу же начала помогать мне!» - призналась Никитюк.
Ранее Леся Никитюк рассказала, что родным 94-х погибших Героев вручили высшее отличие Хмельницкой общины - звание "Почетный гражданин". Традиционно его присваивают ко Дню города. В этом году – исключительно посмертно. Минутой молчания в зале театра имени Старицкого почтили память каждого защитника Украины.
Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.
Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.
Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.