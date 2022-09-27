Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк выделила время, чтобы пообщаться со своими подписчиками и ответить на несколько их вопросов. Кроме того, она показала на своей странице в Instagram милое фото, сделанное в детстве.

На фоне слухов о том, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк не живут вместе, пользователи сети спросили: "не одинока ли Кристина?". Девушка поспешила им ответить, но прямого ответа все же избежала.

"Я почти никогда не бываю одинокой. Это чувство не пошло по мне за всю жизнь. Я люблю быть одна дома, одна в кафе или на прогулке, и другое. Но несмотря на это я очень коммуникабельная и компанейская. Вот такая я", - ответила Кристина Горняк на вопрос пользователя сети.

Также Кристина Горняк не такая сильная, как думают ее подписчики. Она часто плачет, пока никто не видит.

"Я и сейчас плачу нередко. У меня с проявлением всех эмоций все ок. Я могу плакать даже от песни", - добавила она.

Кроме того, жена ведущего Владимира Остапчука показала милое черно-белое фото из детства. На нем еще маленькая Кристина позировала в белом платье. Тогда она была блондинкой. Ее светлые волосики были собраны в хвостик на макушке.

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