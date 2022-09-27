Как сообщает Politeka.net, 21 сентября, российский диктатор владимир путин объявил на россии частичную мобилизацию. Мобилизованные оккупанты будут воевать с оружием времен Второй мировой, кроме того, их без подготовки уже бросают на фронт и они просто напиваются от страха.
Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал в Instagram забавное видео, на котором появились российские военные.
На соответствующих кадрах можно увидеть, как один из российских вояк ходит строевым шагом. В то время, как другие оккупанты идут нога в ногу, странный солдат отстал от них и плетется в конце. Вместо нормальных шагов, он делает странные движения руками и ногами, которые напоминают удары в боксе или каратэ. Неудивительно, что после увиденного Юрий Горбунов не выдержал и показал кадры своим подписчикам.
"Вторая армия мира во всей красе! Демогилизация в действии!!", - подписал видео Юрий Горбунов.
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В комментариях пользователи сети ярко высмеяли российских солдатиков, которых отправили на убой: "Дебилизация в действии", "Придется вычищать планету от этого мусора...", "Какая страна таковы и воины", "А оно еще пусть перед тем, как на курок нажать, еще в дуло посмотрит…", "Боже!!! Какой из него воин".
Напомним, Горбунов признался, как облегчил душу рядом с Арестовичем, фото.
Как Politeka сообщала, Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото.
Также Politeka писала, Горбунов показал на видео, как украинские бойцы эвакуируют людей из-под обстрелов.