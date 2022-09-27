Украинская модель и жена героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка Дарья Хлыстун произвела вау-эффект в роскошном свадебном платье со шлейфом.

Как пишет Politeka.net, жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун работает профессиональной моделью и имеет свою когорту поклонников в Instagram. За ее профилем следят свыше 100 тысяч человек. Девушка не часто, но все же публикует фото и видео, свои работы и личную жизнь, а также показывает маленькую дочь Ариану.

Сейчас Хлыстун приняла участие в рекламной коллаборации и вызвала вау-эффект в свадебном платье с длиннющим шлейфом.

В кадре Даша вышла из тени к окну и показала себя в роскошном белом наряде с открытыми плечами и ажурным корсетом.

Ее волосы были уложены волнистыми локонами, а на лице сиял яркий макияж.

Стоит сказать, что Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения дочери.

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