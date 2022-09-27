Как пишет Politeka.net, жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун работает профессиональной моделью и имеет свою когорту поклонников в
Сейчас Хлыстун приняла участие в рекламной коллаборации и вызвала вау-эффект в свадебном платье с длиннющим шлейфом.
В кадре Даша вышла из тени к окну и показала себя в роскошном белом наряде с открытыми плечами и ажурным корсетом.
Ее волосы были уложены волнистыми локонами, а на лице сиял яркий макияж.
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Стоит сказать, что Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения дочери.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка посветила разрезами в неприличной позе
А еще Politeka сообщала, что модель Даша Хлыстун вывела на прогулку стильно одетую дочь от "Холостяка" Макса Михайлюка
Также Politeka писала, что модель Даша Хлыстун восхитила видом с повзрослевшей дочерью от "Холостяка" Макса Михайлюка