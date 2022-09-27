Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны долгие месяцы жила в Испании, а недавно вместе с мужем вернулась в Киев и продолжает выступать с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милое видео, на котором исполнила трогательную песню.

Как видно, Настя запечатлена в просторной светлой комнате, она сидит за пианино, играет на нем и исполняет свою трогательную песню "Додому". Перед камерой певица появилась в стильной белоснежно блузе с интересным узором, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Каменских написала: "Мы переживаем времена, когда все слова, сказанные ранее, приобретают новые значения. Так случилось и с песней "Додому". Я выпустила ее задолго до начала полномасштабной войны и тогда даже представить не могла, что слова "Я тебе несу всю свою любовь, я тебе скажу: "Возвращайся снова" уже через год будут звучать из уст украинских женщин, которые через боль и отчаяние будут переживать разлуку с которые вынужденно покинули свои дома и те, которые уже никогда не смогут вернуться назад, потому что их дома уже нет. Что музыка лечит, и я буду счастлива, если эта песня для кого-то станет именно такой. Ищите ссылку на песню в моих сторис и помните, что, несмотря ни на что, мы все обязательно будем счастливы".

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