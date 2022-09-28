Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина любит рассказывать о жизни в Инстаграм и делится различными лайфхаками, с недавних пор артистка также хвастается личным опытом по занятиям йогой и медитацией.
В этот раз Ксения показала кусочек своих занятий, которые помогают ей быть в форме. В удобном костюме артистка показала, как разминается:
«Но сегодня на самом деле никакой тренировки, потому что болит спина. Поэтому, разминаю!» - поделилась Ксения.
Также она рассказала о своих слабостях:
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«Я фанат разных запахов, я даже уверена, что люди выбирают друг друга благодаря запахам!» - поделилась Ксения.
«К сожалению, большинство людей не понимают важности и относятся к этому не так серьезно. И у меня сначала была такая же история, пока мне не открыли глаза. Системность – это вся наша жизнь. Она складывается из быта, отношений, общества, государства.
И все это системно влияет на вас через разные системы коммуникации. И если вас что-то не устраивает и вы хотите изменить свою жизнь, то это тоже надо делать системно на улучшение качества. Иначе ваши усилия будут неэффективными» - говорит Мишина.
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