Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина любит рассказывать о жизни в Инстаграм и делится различными лайфхаками, с недавних пор артистка также хвастается личным опытом по занятиям йогой и медитацией.

В этот раз Ксения показала кусочек своих занятий, которые помогают ей быть в форме. В удобном костюме артистка показала, как разминается:

«Но сегодня на самом деле никакой тренировки, потому что болит спина. Поэтому, разминаю!» - поделилась Ксения.

Также она рассказала о своих слабостях:

«Я фанат разных запахов, я даже уверена, что люди выбирают друг друга благодаря запахам!» - поделилась Ксения.

«К сожалению, большинство людей не понимают важности и относятся к этому не так серьезно. И у меня сначала была такая же история, пока мне не открыли глаза. Системность – это вся наша жизнь. Она складывается из быта, отношений, общества, государства.

И все это системно влияет на вас через разные системы коммуникации. И если вас что-то не устраивает и вы хотите изменить свою жизнь, то это тоже надо делать системно на улучшение качества. Иначе ваши усилия будут неэффективными» - говорит Мишина.

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