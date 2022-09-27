Уже меньше, чем через неделю, 2 октября, вокальный проект «Голос страны» вернется к украинским зрителям.

Напомним, проект был прерван в феврале из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину. Шоу будет выходить каждое воскресенье, но не на «1+1», как привыкли украинцы, а на телеканале ТЕТ.

«Голос страны» возвращается, чтобы бороться еще более упорно!», - говорит один из тренеров шоу Потап в новом промо-видео.

Напомним, Потап только недавно вернулся в Украину из-за границы.

"Меня давно не было в эфире, но я все время работал. Долгое время был заграницей, давал концерты от Польши до Латинской Америки. Мы с Настей как семья волонтеров сделали очень много. Еще несколько недель назад сумма, которую мы собрали, была 75 миллионов. гривен, сейчас эта цифра приближается к отметке 100 миллионов", – рассказывал Потап после возвращения.

Ведущими шоу остаются Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а вот Святослав Вакарчук покинул «Голос країни», сообщив, что в дни войны у него другая задача – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре.

В свою очередь, телезрители условно разделились на два лагеря. Так, одни считают, что для любого веселья и шоу еще слишком рано, другие уверяют, что музыка и песни должны звучать всегда. В том числе в темные времена.

«Ого, неожиданно!», «Шоу маст гоу он. Несмотря на войну и траур. Назло врагам. Музыка и песня всегда поднимали боевой дух во все времена», «В Украине война, траур», «Страна в трауре, а они шоу собрались организовывать», «В стране война, каждый день молодые ребята умирают, а вы шоу хотите устраивать. Включайте мозги и поставьте себя на место теряющих парней семей», - пишут зрители в комментариях к видео.

Также напомним, что Потап вернулся в Украину и показал парализованное лицо.