Потап зазначив, що приїхав до України давно, але не афішував своє повернення.

Український продюсер та виконавець Олексій Потапенко повернувся до України та дав перше інтерв'ю. У студії ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Потап розповів, що весь цей час, доки його не було в Україні, він працював і об'їздив пів континенту - від Польщі до Латинської Америки. У зв'язку з цим артист розповів про хейт на свою адресу.

Потап розповів, що не відчував хейт у свій бік через те, що він не повертався тривалий час до України – його називали зрадником та стверджували, що він ховається за кордоном. Музикант зізнався, що відчув, що хейт став цілеспрямованішим.

"Ні. Я не відчув, що стало більше хейту, я відчув, що хейт став більш спрямованим і спрямованим не тільки нами, українцями. Я розумію, що хейтом керують. Не піддавайтеся хейту, тому що хейт зараз ця зброя у ворога в руках" — відповів він.

Потап додав, що вирішив повернутися додому, щоби підтримувати Україну на культурному фронті, при цьому зізнався, що їм з Настею Каменським вдалося зібрати 75 мільйонів гривень.

"І концерти, і гуманітарка, і військова допомога. Ну і настав час повернутися, бо треба підтримувати Україну в культурному плані", — повідомив репер.

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

Як Politeka повідомляла, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою у спортзалі.

Також Politeka писала, що Потап повернувся до України і показав обличчя, яке паралізувало за кордоном.