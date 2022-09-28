Актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин, которые многие годы жили в Украине и были звездами "Дизель шоу", уехали в россию, чтобы там развлекать россиян. Недавно они анонсировали концерты на круизном лайнере перед россиянами.

Уроженец Беларуси, телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович рассказал, почему они сделали такой выбор в интервью Славе Демину.

Он считает, что причина весьма банальна. В частности, Дмитрий Танкович убежден, что Сергей Писаренко и Евгений Никишин уехали в россию, чтобы заработать кровавые рубли.

"Все очень банально. Нужно кормить семьи, вот и все. Просто бабки", - прокомментировал Танкович. Он добавил, что сейчас ни Писаренко, ни Никишин больше не являются участниками "Дизель Шоу" - Егор Крутоголов выгнал актеров из команды.

Дмитрий добавил, что россияне свой выбор сделали - они решили быть на стороне агрессора.

"Сейчас все очень понятно и просто. Ты должен выбрать позицию. На чьей ты стороне. Поэтому если они решили уехать, убрать все посты о войне, об Украине, о том, что они говорили, а потом сказать: "Мы сейчас едем в круиз и никакой войны нет". Я этого не понимаю, к сожалению", - признался Дмитрий Танкович.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.