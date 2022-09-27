Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая обосновала именной благотворительный фонд, помогающий женщинам, часто делится с поклонниками новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда записала видео, в котором рассказала, что россия напоминает ей бывшего-абъюзера.

По словам Маши, она много лет занимается проблемой абъюза и знает тысячи историй женщин, который столкнулись с такими отношениями.

"Много лет я изучаю "портрет" абъюзера в отношениях. Я услышала и увидела тысячи историй женщин о том, как партнеры их обесценивают, врут, высмеивают, разрушают самооценку, контролируют, свысока относятся, унижают и ни во что не ставят. Есть еще типичная черта абьюзера – когда его посылаешь, бросаешь и не хочешь иметь с ним дело, он так просто не отступает – он продолжает выпивать из своей, как ему кажется, собственности, все соки – он включает столь разрушительную тактику, чтобы сломать свою жертву, что у него это становится навязчивой идеей", - рассказала Ефросинина.

По ее словам, она неожиданно поняла, что и россия сейчас ведет себя как больной психопат-абъюзер по отношению к Украине.

"Россия ведет себя по отношению к Украине как больной, маниакально-параноидальный абъюзер, набравший уже мировой масштаб конечности!", - подытожила телеведущая.

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