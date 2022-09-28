Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Причины смерти не уточнялись, однако известно, что в 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, была нарушена речь.
Микроинсульт в 2015 году усугубил состояние здоровья артиста.
В последние годы он практически не появлялся на публике. Алла Пугачева была давней подругой Моисеева и помогала ему после инсульта. В 2021 году Моисеев даже появился на вечеринке по случаю дня рождения дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.
«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своём сердце. Прости и Прощай», - написала Пугачева на своей странице в Instagram, опубликовав также фото, на котором она позирует с еще здоровым и полным жизненной энергии Моисеевым.
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В комментариях к посту люди делятся своими рассказами об артисте и отмечают, что с ним «ушла эпоха».
«С 83 года знала Борю! Бориса Михалыч! Vadovas! Борусик. Как он гениально матерился! Это был высший пилотаж. И вообще Боря вывел меня из совка задолго до распадения оного. Светлая память, Борис», «Алла, Вы обладаете божественным чутьём к порядочным людям. Причина очевидна: Скажи кто твой друг... Спасибо Вам за открытие стольких звёзд! А Боре - царство небесное, чудесный человечик!», «Похоже, что ему даже свезло. Он не увидит бушующий ад на этой земле»,- пишут пользователи соцсетей.
Напомним, ранее сообщалось о бунте Пугачевой и к каким последствиям он может привести.
Также сообщалось, что Коля Серга перепел знаменитый хит Пугачевой на новый лад.
Также напомним, что на днях Алла Пугачева впервые осудила войну россии против Украины и призвала признать ее таким же «иноагентом», как и Максима Галкина.
Заявление Пугачевой вызвало ажиотаж, как среди украинцев, так и среди россиян.