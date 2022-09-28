Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", показала, как изменилась за два десятка лет работы.

На своей странице в Instagram 46-летняя звезда рассказала, что стабильно работает в эфирах уже 20 лет, а также поделилась архивным фото, сравнив себя тогда и сейчас.

"2002 vs 2022. 20 лет на телеканале 1+1. Спасибо всем, кто рядом, и тем, кто по ту сторону экрана 💙💛 Победим!", - написала Маричка под кадрами.

Поклонники в комментариях восхищаются и красотой телеведущей, и ее профессиональными качествами: "Такая же красавица, даже 20 лет спустя😍", "Поздравляю Вас! Спасибо за Ваш труд 🔥", "Очень красивая, позитивная", "Маричка, Вы прекрасна, талантлива и очень мудрая женщина", "Изменились только волосы, улыбка и сияние не изменилось", "Очень хорошая и время прошло мимо вас. Изменилась только прическа😍", "Маричка, выглядите даже лучше, чем раньше!👏".

Кроме того, Падалко прокомментировала самые важные новости войны за минувшие сутки. Так, ВСУ дальше успешно продвигаются в районе админграницы Харьковской и Донецкой областей, и на этом направлении ждем со дня на день хорошие новости. Между тем, в освобожденном Купянск-Узловом Харьковской области подняли украинский флаг. Вечером оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову, в некоторых районах города исчез свет. Также сообщалось о взрывах в Одессе.

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