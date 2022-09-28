На официальной странице группы в Instagram музыканты, успевающие и защищать Украину от оккупантов с оружием в руках, и бороться на культурном фронте, сообщили, что вынуждены отменить ряд концертов.

"Три концерта, которые Бумбокс сыграли в конце августа, были очень особенными - мы об этом писали. И очень ждали продолжения тура. Октябрь должен был начаться с концертов в странах Балтии. Но, к большому сожалению, из-за малого количества проданных билетов, мы вместе с промоутерами вынуждены их отменить", — признаются артисты.

"Бумбокс" также объяснили, что делать тем, кто уже успел купить билеты на отмененные концерты.

"Спасибо всем, кто купил билеты, просим прощения за неудобства. Промоутеры вернут всем деньги, по любым вопросам, связанным с возвратом средств можно обращаться на мейл. Внимание! Отмена концертов касается только стран Балтии", — добавили музыканты.

Украинцы в комментариях поддержали артистов и сожалеют, что так сложилось: "Грустно это слышать. 😢 Хорошо ли продаются билеты на Концерты в Германии? Обнимаю", "Ох как жаль 😢😢 как ждала вас(", "Очень грустно, что так. Литва очень ждет ваших концертов", "Уже купила билет на концерт в Вильнюсе. Так ждала...".

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