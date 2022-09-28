Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой решил отреагировать на критику, под которую он попал со своим коллегой по сцене Александром Пикаловым.

Напомним, Кошевой и Пикалов были награждены президентом Украины Владимиром Зеленским Орденом «За заслуги» ІІІ степени.

На фоне шума в ОП уточнили, что награждение Кошевого и Пикалова и ряда других представителей шоу-бизнеса обосновано несколькими факторами.

«Во-первых, мощной волонтерской деятельностью команды «Студия «Квартал 95» и других звезд украинского шоу-бизнеса, также указанных в указе, на протяжении многих лет с 2014 года в целом и с февраля 2022 года, в частности», - заявили журналистам в пресс -службе ОП. Также у президента рассказали о волонтерской поддержке украинских защитников со стороны «кварталовцев».

Как оказалось, сам Евгений Кошевой догадывался, что его первая награда вызовет подобный ажиотаж в соцсетях.

«Я предполагал, что такое будет. Ибо с самого начала полномасштабного вторжения мы многие хейты получаем в свой адрес. К примеру, кто-то распускал слухи, что мы с Пикаловым в первый день войны сбежали в Польшу…», - сообщил Кошевой в интервью «КП в Украине» .

И это при том, добавил Кошевой, что они с Пикаловым с самого утра 24 февраля вышли в прямой эфир из студии 1+1, чтобы поддержать украинцев. Чтобы люди видели, что они тоже остаются в Украине, как и президент.

Затем артисты Квартал 95 ездили с выступлениями к военным. Выступали в воинских частях, бомбоубежищах, госпиталях, на станциях метро.

«Но все равно – начали писать, что мы в Польшу сбежали. Если почитать все то, что пишут, то может показаться, что мы с Сашей уже полмира объездили за эти полгода. Я на такое стараюсь не реагировать. Но иногда, конечно, злость берет», - признался Евгений.

Также звезда «Квартал 95» отметил, что то, что они не рассказывают публично о своей волонтерской деятельности, это их дело.

«До сих пор мы все делали за свой счет, не собирали донаты с других людей, поэтому нам даже мысли не приходило, что надо перед кем-то отчитываться. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность – это его дело. Остальные также за это ордена получили. Но почему-то именно наши с Сашей награды вызвали шум», - удивляется артист.

Напомним, согласно тексту, почетные награды известные украинцы получили за заслуги по укреплению государственности и отстаиванию территориальной целостности, весомый вклад в развитие общественной жизни и отстаивание интересов Украины.

Также напомним, что Кошевой беспощадно высмеял Арестовича перед военными.

Кроме того, Politeka.net писала, что артист "Квартал 95" Юрий Великий выдал пародию на министра обороны России Шойгу.

Также напомним, что раньше Юрий Великий высмеял российскую туристку, которая не хочет уезжать из Крыма.