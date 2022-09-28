Анатолий Анатолич прокомментировал подготовку "второй армии мира" на примере вирусного видео, где солдатам рассказывают, что они сами себя должны обеспечить лекарствами.

Как сообщает Politeka.net, извесстный украинский телеведущий Анатолий Анатолич потроллил российских мобилизованных оккупантов, которым предложили женскими тампонами затыкать раны. На своей странице в Instagram он ярко прошелся по подготовке россиян к фронту.

"То, что это фейковая "вторая армия мира" мы уже поняли. Мы поняли, а россияне почему-то еще нет. Дагестанские женщины оказались единственными мужиками на россии. Другие или бегут, или, как коровы, молча идут к своему концу", – отметил ведущий.

Также Анатолий Анатолич прокомментировал подготовку "второй армии мира" на примере вирусного видео, где солдатам рассказывают, что они сами себя должны обеспечить лекарствами.

Телеведущий опубликовал видео, снятое мобилизированными россиянами. На нем россиянам объясняют, что государство не обеспечивает армию медикаментами, жгутами и одеждой, а потому им придется спасать свою жизнь подручными средствами. Например, предлагают остановить кровь самыми дешевыми тампонами, которые воякам могут прислать любимые женщины.

"Они же смотрели парады на Красной площади и по-другому себе армию представляли. А тут их просят покупать тампоны. Надеюсь, ядерный шантаж – такой же фейк, как их непобедимая армия, и там тоже уже все давно украли и продали", – добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.



