Жена актера «Квартал 95» Евгения Кошевого не стала исключением из миллионов украинцев, которые не смогли достучаться до своих друзей и близких, живущих в России или оккупированном Крыму.

Напомним, Ксения Кошева родилась и выросла в Ялте. После оккупации Крыма все эти 8 лет она не близка, но общалась с двоюродными сестрами, поздравляла с праздниками и, как ей казалось, они понимали друг друга. Но после 24 февраля все кардинально поменялось.

«Пока я первая не написала, никто мне не писал и не звонил. Я написала, а ответ был такой: "Мы вас очень любим, очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я написала: "Вы что, с ума сошли? Куда приезжать в Ялту? У нас война! У нас убивают детей, стариков". И молчание», — рассказывала Кошевая о переписке с сестрами.

Ксению шокировало, что родные были у них в гостях неоднократно и видели, как здесь живут своими глазами.

«Все видели, какие нацисты и фашисты? И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра послала мне букву Z. И все», – рассказывала жена артиста на реакцию родственников на ее фото последствий военного вторжения.

Как оказалось, за эти месяцы ничего не изменилось – родственники Ксении так и не захотели понять, что действительно происходит в Украине и что российские войска несут только горе и смерть.

Так, Евгений Кошевой рассказал, что родственников в Крыму у его жены больше нет.

«Трудно было воспринимать, когда она сидит в подвале в бомбоубежище с двумя детьми, с двумя мамами и отправляет своим родным фото, видео происходившего тогда в Мариуполе, Буче, Гостомеле, Ирпене... В первые две недели с их стороны ни одного слова даже не было написано. А потом написали: "Ой, Ксюшенька, мы вас так любим, приезжайте, мы вас защитим". Идите вы за русским кораблем со своей защитой! Вы уже «освободили» нас достаточно. Потом еще неделю Ксюша им что-то высылала, а в ответ ей прислали букву "зет", - рассказал актер в интервью "КП в Украине" , добавив, что "все, нет больше в Ялте родственников".

Напомним, Кошевого зацепила критика в его адрес из-за того, что он получил орден от президента.

Также напомним, что Кошевой беспощадно высмеял Арестовича перед военными.

Кроме того, Politeka.net писала, что артист "Квартал 95" Юрий Великий выдал пародию на министра обороны России Шойгу.