Как сообщает Politeka.net, фраза "Доброго вечора, ми з України" стала уже культовым приветствием для украинцев. Однако россияне никогда не умели придумывать что-то качественное свое, так что просто нагло украли фразу и теперь активно публикуют фото с нашивками "Добрый вечер, мы из россии".

Украинский телеведущий Юрий Горбунов был возмущен увиденным и написал пост в своем Instagram.

На фото, которое опубликовал Юрий Горбунов, россиянка позирует в куртке, на которй нашита надпись "Добрый вечер, мы из россии". Действительно, вся российская история, культура, величие – украденный труд и ворованные таланты порабощенных народов. Ведь рабы не могут мыслить креативно, у них на это мозгов не хватает. Они только воровать умеют.

"Хоть что-то свое придумали? Хоть что-то свое имеют! Воры и преступники мирового масштаба!", - подписал фото телеведущий.

Украинцы в комментариях поддержали Юрия Горбунова и написали все, что думают об очередном воровстве со стороны россиян: "Это же нация лжецов, морадеров и насильников, разве они умеют что-то делать сами…. ", "Серое вещество отсутствует совсем, придумать свое не хватает ума", "Фу, противно даже смотреть на них, ничего своего совсем не имеет, даже мозгов", "какие же они тупые".

Напомним, Горбунов признался, как облегчил душу рядом с Арестовичем, фото.

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