Сейчас малыши Эмир и Селим живут вместе с мамочкой Джамалой в ее польском номере.

Как сообщает Politeka.net, 39-летняя украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала находится сейчас в Польше. Там знаменитость принимает участие в "Танцах со звездами", чтобы напоминать, что в Украине продолжается война, которую развязала рф.

После долгой разлуки с сыновьями, она наконец смогла их увидеть и поделилась в Instagram тем, какой бардак мальчики уже успели устроить в ее номере.

Сыновья Джамалы сейчас живут в Турции вместе с ее сестрой, которая давно там проживает. Артистка впервые смогла увидеться с ними после продолжительной разлуки.

В Stories Джамала поделилась семейными кадрами после долгой разлуки. "Без меня так выросли. Наш первый месяц в жизни, когда мы на так долго расстались", — отметила исполнительница.

Певица показала, как встретила мальчиков и обняла их крепко-крепко. Сейчас малыши живут вместе с мамочкой в ее номере. Эмир и Селим активные мальчики и им хочется поиграть, но у певицы мало игрушек с собой. Потому братики решили поиграть с тем, что было у них под рукой - маминой обувью.

"Наконец-то этот прекрасный бардак. Обувь теперь работает, как надо", - призналась Джамала.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".