Жена известного комика и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, с которой они вместе растят 8-летнюю дочь Лизу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила милое видео и обратилась к фолловерам с вопросом.

Как видно, в котором ролике Виктория запечатлена на уличной парковке, она как в замедленной съемке прогуливается между машин. Перед камерой жена комика появилась в ярких оранжевых лосинах и свободной черной накидке интересного фасона. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа и серьезный задумчивый вид.

В подписи к публикации Виктория Ткач обратилась к поклонникам с простым вопросом: "Как вы?". На это пользователи начали отвечать ей в комментариях к видео: "Держимся, верим, хер они нас сломают!", "Как красиво", "Так себе", "Жду победы и возвращения своих внучек", "Жду победы", "Ждем нашу Победу", "Жду мужа с войны с победой живым и здоровым", "Вика, вы огонь", "Тяжело, но верим в лучшее. И скоро все будет Украина", "Грустно очень. Очень тяжело".

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