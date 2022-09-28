Как сообщает Politeka.net, молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова любит быть откровенной со своими подписчиками. В этот раз она поделилась подробностями о себе. Историю своей жизни Катерина рассказала на своей странице в Instagram.
В семье украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой существенная разница в возрасте - 28 лет. Однако, как признает Катерина, возраст не помеха, чтобы построить счастливую пару.
"У нас с мужем разница в возрасте почти 30 лет. Признаюсь, вообще я об этом никогда не думаю, только тогда, когда нужно рассказать что-то интересное о себе. До карантина мы много гастролировали и путешествовали. Но когда начался карантин, я задумалась о своем блоге. Появилось много свободного времени и я начала заниматься блогом", - призналась девушка.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Кремль после мобилизации может двинуть на Одессу: "Вести войну до упора"
"Уже есть первые пленные": в Украине назревает новая проблема из-за мобилизованных россиян
Алла Пугачева переживает тяжелейшую потерю: "Хороню тебя в своем сердце, прости и прощай"
"Ого, какое дорогое оружие пошло": на российском вокзале заметили необычную технику
Также, Екатерина Репяхова отметила, что разница в возврасте, не стала помехой в рождении ребенка. Супруги воспитывают годовалого сына Михаила.
"Теперь нас трое и я совсем не гастролирую с мужем. Но быть мамой намного приятнее и теперь я абсолютно счастлива", - призналась жена украинского певца Виктора Павлика.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.