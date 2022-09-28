Екатерина Репяхова младше звездного супруга на 28 лет, но єто ей не мешает и она даже не вспоминает об этой разнице в возврасте.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова любит быть откровенной со своими подписчиками. В этот раз она поделилась подробностями о себе. Историю своей жизни Катерина рассказала на своей странице в Instagram.

В семье украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой существенная разница в возрасте - 28 лет. Однако, как признает Катерина, возраст не помеха, чтобы построить счастливую пару.

"У нас с мужем разница в возрасте почти 30 лет. Признаюсь, вообще я об этом никогда не думаю, только тогда, когда нужно рассказать что-то интересное о себе. До карантина мы много гастролировали и путешествовали. Но когда начался карантин, я задумалась о своем блоге. Появилось много свободного времени и я начала заниматься блогом", - призналась девушка.

Также, Екатерина Репяхова отметила, что разница в возврасте, не стала помехой в рождении ребенка. Супруги воспитывают годовалого сына Михаила.

"Теперь нас трое и я совсем не гастролирую с мужем. Но быть мамой намного приятнее и теперь я абсолютно счастлива", - призналась жена украинского певца Виктора Павлика.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

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