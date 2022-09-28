Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав соблазнительные кадры из новой фотосессии в парижском отеле.

На новых фотографиях Анна запечатлена, сидя за столиком в ресторане отеля в Париже. Судя по кадрам в путешествие модель отправилась вместе со своей подружкой, которая ее все время и фотографирует. На снимках Аня позирует в короткой юбке с темными колготками и в бежевой кофточке с модным пиджаком. Ее длинные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и эпатажный вид.

Также Неплях показала красивый интерьер отеля, свою уставшую от фотографирования подругу и их накрытый стол с изящными бокалами. В подписи к публикации модель шутливо написала: "Листай фото и увидишь реакцию @kiraereminaa1 на мое "а сфоткай еще". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото девушки.

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