Популярный украинский хореограф, шоумен и многолетний судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, который с начала войны вместе с женой и сыном переехал в Америку, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото с благотворительного вечера и рассказал, сколько средств удалось собрать.

На новой фотографии нарядный Влад в красивой вышиванке запечатлен, стоя на сцене с микрофоном в руках. Рядом с ним видно картину с известным в Украине мотивом о курсе русского корабля, которая, видимо была лотом благотворительного аукциона.

В подписи к публикации Яма написал: "Благотворительный ужин в Чикаго и свыше $30k для защитников юга Украины. Благодарю организаторов за приглашение и каждого, кто был с нами в тот вечер – за помощь. Вы невероятны! Дальше – больше. Героям Слава!".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Ямы, некоторые "простили" хореографа, что он уехал из страны: "Влад, вы молодец! Спасибо за все то, что вы делаете! Спасибо за собранные деньги! Вы супер, есть возможность, выехали, помогаете, чем можно! И отличный папа (думаю не надо объяснять почему)!", "Ну не все могут и готовы воевать. Давайте объективно. Толку на ноль из тех, кто боится/не хочет/не может? Поэтому комментарии разные и мнения", "Спасибо, что работаете на своем фронте!", "Каждый на своем фронте, и самое главное делать все, чтобы наша Украина победила".

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