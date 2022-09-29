Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) пришла в себя после приключений в Европе, и готова поделиться своими впечатлениями от этой поездки.

Певица MamaRika долгое время находилась на благотворительных гастролях за границей. Там вместе с ней были муж и сын. Теперь семья невероятно счастлива, ведь вернулась в Киев. Обо всем подробно артистка рассказала на своей странице в Instagram.

«Мы счастливы, потому что имели возможность быть полезными и поволонтёрить в рамках своих возможностей - отработали ряд благотворительных концертов, провели ряд встреч с беженцами, радовали людей украинской музыкой, словом. От счастья только при самом упоминании про Неньку. Это мгновения, которые навсегда останутся в памяти 💔», - написала вокалистка.

MamaRika, находясь за границей продолжала делать вклад в украинскую культуру, в промежутках между концертами она успела написать несколько песен. Также певица рассказала о трудностях, через которые пришлось пройти во время поездки, а их было немало.

«Постоянные переезды, более 12 тыс. км машиной за неполных 2 месяца, с годовым ребенком и полным багажником вещей – это невероятно трудно. Мамочки поймут, как важен прикорм в жизни ребенка такого возраста, и как необходимо быть в уюте и иметь все условия для малышей. Этого всего у нас не было- мы жили где попало, как попало. мы разбили нашу машину. А напоследок еще и всей семьей слегли с ковыдом, из-за которого пришлось отменить ряд концертов. Полный трэш», - призналась она.

Побывав в нескольких странах и многих городах, как отметила MamaRika, она еще раз убедились, что нигде не будет лучше дома.

«Тоска по Украине все это время просто съедала, и мы буквально считали дни до возвращения. При огромном уважении. и благодарности к европейскому народу, который очень нас поддерживает, и У НАС ВСЕ ЛУЧШЕЕ: и трава зеленее, и солнце светит ярче, медицина, сервис, и т.д. Ведь сердца наши здесь, потому что земля родная дает сил, потому что возвращаться домой- это величайшее счастье», - написала певица.

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