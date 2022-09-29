Лилия Ребрик признала, что именно работа спасает ее в последнее время, ведь благодаря ей телеведущая переключается хоть на какое-то мгновение.

Как сообщает Politeka.net, энергичности и трудоспособности Лилии Ребрик можно только позавидовать. Ведущая и актриса успевает все и везде: вести утренее шоу, играть в театре, быть отличной хозяйкой дома, заботливой мамой и хорошей женой. Кроме того, она начала преподавать, о чем сообщила в Instagram и показала фото.

Оказалось, что Лилия Ребрик проводит серию мастер-классов по актерскому мастерству. На кадрах, которые она опубликовала в своих Instagram-stories, телеведущая показала памятные моменты из лекции. Так, она встретилась с талантливыми украинцами и показала им парочку актерских приемов. Также артистка не удержалась и села в шпагате перед своими учениками.

"В любой непонятной ситуации - шпагат", - пояснила она, оставив эмодзи в виде смеющегося смайлика.

Кроме того, Лилия Ребрик признала, что именно работа спасает ее в последнее время, ведь благодаря ей телеведущая переключается хоть на какое-то мгновение.

Украинская телеведущая решила выбрать для лекции образ в ярком тоне – широкие штаны и теплый удлиненный жилет травянистого оттенка, а также белую оверсайз-рубашку под низ. Макияж в нюдовых цветах и укладка дополнили ее образ "учителя".

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

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