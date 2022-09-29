Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Леся Никитюк крайне редко показывает отца своим поклонникам. Однако сейчас решила сделать исключение.

В сторис страницы в Instagram знаменитость сообщила, что сегодня ее папа Иван отмечает день рождения. По такому случаю, она показала два снимка и трогательно поздравила родного человека с именинами.

Так, Леся попозировала с отцом в машине. Отметим, что ведущая очень похожа на своего родителя, особенно глазами.

«29 сентября. Это лучший день. Потому что в этот день отмечает Ден рождения мой папа», - рассказала она.

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На еще одном снимке Никитюк показала отца на отдыхе.

«Ив-Сент-Иван просто лучший папа в мире. Мы обязательно еще поедем на «всё включено». Обещаю. Люблю тебя папа!», - отметила теледива.

Напомним, Никитюк откровенно рассказала, как эстонцы относятся к украинцам и показала кадры с мэром

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