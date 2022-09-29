Известная певица Слава Каминская продемонстрировала, чему научилась в Нидерландах.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине вместе с детьми переехала жить в Нидерланды.

За границей знаменитость столкнулась с неожиданной проблемой: оказывается она не умела кататься на велосипеде. А как известно, в Европе этот вид транспорта очень популярный и самое главное - дешевый.

«Научите меня ездить на велосипеде", - писала Слава месяц назад.

Теперь же певица решила похвастаться своими успехами и продемонстрировала, как ездит на велосипеде. Сзади с ней сидела ее дочь Лаура.

Каминская в спортивном костюме и дутой жилетке лихо проехалась по тротуару и показала язык, тому кто ее снимал.

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