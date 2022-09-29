Как пишет Politeka.net, на личной странице в Instagram супруга популярного телеведущего сделала интригующую публикацию.
«Замечаю, что как только позволила в своей голове что-то обдумывать будущие проекты, и о том, как двигаться дальше вперед, в реалиях войны и настоящего, сразу начала получать интересные предложения и звонки. Вау..», - написала женщина.
Горняк не забыла поблагодарить Вселенную за то, что чувствует и откликается на ее желания.
"Спасибо, Вселенная, что чувствуешь и слышишь меня… ❤️", - отметила она.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Протест вспыхнул на родине Шойгу: женщин "гребут" в автозаки вместе с колясками
Некоторые тела трудно идентифицировать: все подробности нового удара по Днепру, под завалами могут быть дети
Россиян "кинули" с иранскими беспилотниками: "Характеристики значительно преувеличены"
Звезда "Дизель шоу" Танкович неожиданно высказался об украинском языке и смене гражданства: "У меня уже..."
Свой пост жена Остапчука сопроводила коллажем, где позирует в трендовом костюме белого цвета с широкими штанами и объемным жакетом, который она элегантно набросила на плечи. Свой женственный образ Кристина дополнила небольшой коричневой сумочкой и солнцезащитными очками.
"Вы мотивируете, своей искренностью, красотой, отношением к миру, к жизни 🙌", "Красота😍 пусть все сбудется 🥰", "Ты вдохновляешь многих! Верю в тебя :)", - пишут в комментариях фолловеры Кристины Горняк.
В последнее время фанаты супругов Владимира Остапчука и Кристины Горняк обеспокоены тем, что у пары серьезные проблемы в отношениях и они на грани развода.
На днях телеведущий отмечал день рождения, однако сама Кристина публично не поздравляла мужа с 38-летием.
Пара не комментирует свои личные отношения, от прямых вопросов фолловеров уходит.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.