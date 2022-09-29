Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после возвращения в Украину засветилась в стильном брючном костюме и рассказала об интересном предложении.

Как пишет Politeka.net, на личной странице в Instagram супруга популярного телеведущего сделала интригующую публикацию.

«Замечаю, что как только позволила в своей голове что-то обдумывать будущие проекты, и о том, как двигаться дальше вперед, в реалиях войны и настоящего, сразу начала получать интересные предложения и звонки. Вау..», - написала женщина.

Горняк не забыла поблагодарить Вселенную за то, что чувствует и откликается на ее желания.

"Спасибо, Вселенная, что чувствуешь и слышишь меня… ❤️", - отметила она.

Свой пост жена Остапчука сопроводила коллажем, где позирует в трендовом костюме белого цвета с широкими штанами и объемным жакетом, который она элегантно набросила на плечи. Свой женственный образ Кристина дополнила небольшой коричневой сумочкой и солнцезащитными очками.

"Вы мотивируете, своей искренностью, красотой, отношением к миру, к жизни 🙌", "Красота😍 пусть все сбудется 🥰", "Ты вдохновляешь многих! Верю в тебя :)", - пишут в комментариях фолловеры Кристины Горняк.

В последнее время фанаты супругов Владимира Остапчука и Кристины Горняк обеспокоены тем, что у пары серьезные проблемы в отношениях и они на грани развода.

На днях телеведущий отмечал день рождения, однако сама Кристина публично не поздравляла мужа с 38-летием.

Пара не комментирует свои личные отношения, от прямых вопросов фолловеров уходит.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.