Певица Светлана Тарабарова отметила, что из-за этого семье тяжело живется в последние несколько месяцев.

Певица Светлана Тарабарова сейчас, как и большинство ее коллег по шоу-бизнесу, переживает не лучшие времена из-за отсутствия концертов. Артистка рассказала в интервью "24 каналу" о финансовых проблемах, которые сейчас переживает ее семья.

Оказалось, что дом Светланы Тарабаровой находится в селе Дмитровка Бучанского района. Хотя во время российской оккупации Киевщины жилье чудом не пострадало, певица и ее муж Алексей Бондарь решили его продать. Причиной стали финансовые трудности, с которыми семья столкнулась во время полномасштабной войны.

"Развлекательный бизнес сейчас уже бизнесом не назовешь. Потому что даже в карантин мы имели возможность работать в рекламе. А сейчас даже реклама страдает. Кризис есть и он ужасный, но жаловаться - не моя фишка", - призналась артистка.

Она отметила, что из-за этого семье тяжело живется в последние несколько месяцев - им нужно отдавать деньги за дом, но где их взять семья не знает. Потому Светлана Тарабарова и ее муж приняли непростое для них решение - продавать дом.

"Это просто вещи, к ним нельзя привязываться. Просто что делать? Поэтому будем искать человека, который заберет в классные руки то, что мы вылюбили", – добавила Светлана Тарабарова.

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