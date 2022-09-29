Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, который является главным судьей шоу "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддержал Украину в борьбе с российской оккупацией, хотя долгое время и не возвращался в Украину после 24 февраля. А после приезда Эктор сразу же записался на военную подготовку. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А на новых кадрах звезда показал, как занимается спортом в спортзале.
"Люблю утренние тренировки. Они наполняют энергией на весь день", - написал Хименес-Браво в своем блоге.
На кадрах звезда качал руки в футболке.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Некоторые тела трудно идентифицировать: все подробности нового удара по Днепру, под завалами могут быть дети
Будет иметь серьезные последствия: оккупантов ждет "котел", бойцов ВСУ уже не остановить
Каменских попала под шквал критики из-за нового видео: "Настя, это ты зовешь мужа своего за границу?"
Звезда "Дизель шоу" Танкович неожиданно высказался об украинском языке и смене гражданства: "У меня уже..."
Сообщалось, что Эктор рассказал, чем колумбийцы отличаются от украинцев.
"Распаковка колумбийских людей, и чем они отличаются от украинцев)
Колумбийцы очень Драма Квин
Как не плачут, то смеются, то ссорятся.
И всегда с большой страстью ко всему, все мухи обязательно становятся слонами)
Даже в отношениях – 1 поцелуй и все, уже влюбились и любовь на всю жизнь", - написал Хименес-Браво.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" оконфузился на съемках и насмешил кадрами
А еще Politeka писала, что Хименеса-Браво из "Мастер Шеф" мошенники втянули в свою схему
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" хвастнул бицухой в майке