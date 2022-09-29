Эктор-Хименес Браво из "Мастер Шеф" показал, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, который является главным судьей шоу "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддержал Украину в борьбе с российской оккупацией, хотя долгое время и не возвращался в Украину после 24 февраля. А после приезда Эктор сразу же записался на военную подготовку. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новых кадрах звезда показал, как занимается спортом в спортзале.

"Люблю утренние тренировки. Они наполняют энергией на весь день", - написал Хименес-Браво в своем блоге.

На кадрах звезда качал руки в футболке.

Сообщалось, что Эктор рассказал, чем колумбийцы отличаются от украинцев.

"Распаковка колумбийских людей, и чем они отличаются от украинцев)

Колумбийцы очень Драма Квин

Как не плачут, то смеются, то ссорятся.

И всегда с большой страстью ко всему, все мухи обязательно становятся слонами)

Даже в отношениях – 1 поцелуй и все, уже влюбились и любовь на всю жизнь", - написал Хименес-Браво.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" оконфузился на съемках и насмешил кадрами

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