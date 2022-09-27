Как сообщает Politeka.net, в сети появились сайты и странички в Телеграм, рекламирующие рецепты якобы от лица бессменного ведущего и судьи украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво. На своей странице в Instagram кулинар опубликовал скрины, чтобы никто из украинцев не попался в руки мошенников.

В частности, на многих Телеграм-каналах начали рекламировать якобы страничку судьи украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф". Ничего в сообщении не наталкивает на мысль, что это может быть фейковый канал кулинара.

Так, в объявлении говорится: "Меня зовуут Эктор. Более 10 лет я являюсь шеф-поваров одного из лучших ресторанов мира и ведущим кулинарного шоу "Мастер Шеф". Я решил начать вести свой кулинарный блог. Заходите и подписывайтесь".

Как заявил сам судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво это не его страничка и скорее всего ее создали мошенники. Потому переход по ссылке, которая была опубликована в рекламном сообщении, может нести опасность для личных данных пользователя.

"Сегодня листал новости и увидел это... Есть нечестные люди, которые пользуются моим имиджем. У меня нет никаких телеграм-каналов", - предупредил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.