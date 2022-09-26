Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сначала Эктор находился за пределами Украины после 24 февраля, но в конечном итоге решился приехать обратно, после чего записался на военную подготовку. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделился фото, где позировал в майке. Эктор был в спортзале и сжал руку, демонстрируя бицепс.



"Всем хорошей недели", - написал звезда.

"Она дает мне себя добиться – как минимум, я люблю придумывать, как мы проведем вечер)

Сообщалось, что Эктор рассказал, какая для него идеальная женщина.

Не решает за меня, не додумывает, не сомневается – дает мне принимать решение самостоятельно

Есть терпение - иногда, мужчинам нужно на что-то время, пожалуйста, дайте его нам

Позволяет быть мужчиной – дверь в машину открываю и закрываю точно я)".

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