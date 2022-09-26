Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сначала Эктор находился за пределами Украины после 24 февраля, но в конечном итоге решился приехать обратно, после чего записался на военную подготовку. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделился фото, где позировал в майке. Эктор был в спортзале и сжал руку, демонстрируя бицепс.
"Всем хорошей недели", - написал звезда.
"Она дает мне себя добиться – как минимум, я люблю придумывать, как мы проведем вечер)
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Сообщалось, что Эктор рассказал, какая для него идеальная женщина.
Не решает за меня, не додумывает, не сомневается – дает мне принимать решение самостоятельно
Есть терпение - иногда, мужчинам нужно на что-то время, пожалуйста, дайте его нам
Позволяет быть мужчиной – дверь в машину открываю и закрываю точно я)".
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