Актриса Ольга Сумская поделилась с украинцами болью от очередных ударов российских оккупантов по украинским городам.

В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда разместила трагические кадры из ряда украинских городов, которые вновь подверглись обстрелам.



"Обстрелянные родные города ... Николаев, Днепр, Запорожье ... Ракеты оккупантов уничтожают человеческие судьбы, целые семьи ... Фрагменты тел после прилета ракет находят на крышах соседних домов ... Каким-то чудом выжил старый пес, контуженный и ослепленный воет на руинах своего дома. Ужас, боль, отчаяние и ненависть…😢😢😢", - пишет Сумская.

Певец Виталий Козловский в комментариях не сдержал эмоций, написав: "путин, чтобы ты сдох и вся твоя родня уродов горели с тобой вместе в аду!".

Украинцы в комментариях также делятся переживаниями:

"Что же это делается, за что нам такое!? Тяжело и больно смотреть на такое...";

"Как же я ненавижу этих проклятых рашистов 😡 и как же жаль этих ни в чем не повинных людей😢";

"Боже 🙏 когда этот ужас закончится 😭 погибают совсем невинные люди";

"Нелюди, вы за все ответите, за каждую сломанную жизнь";

"Сколько еще жизней можно уносить. Чтобы им вернулось и еще хуже";

"Господи, помоги поскорее освободить нашу землю от этой нечисти 🙏".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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