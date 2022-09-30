Как оказалось, дозвонилась Каменских и к Ани Лорак. Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал артист и муж Каменских Алексей Потапенко (Потап) в интервью "ЖВЛ" .

«Ну хоть скажи хоть что-нибудь. Напиши «Нет войне». На что ей ответила: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, сказал думать на два года вперед, поэтому не надо меня задолбовать". На что я слышу моя жена говорит: «Ты не имеешь права больше называться украинкой», – рассказал Потап о разговоре Каменских с Ани Лорак.

Напомним, ранее радио и телеведущий Слава Демин также рассказал, как пытался достучаться до Ани Лорак, которая продолжает жить и работать и в россии, а также сохранять молчание о зверствах, которые российская армия творит на ее родной украинской земле.

По словам Демина, он написал Ани Лорак, что пора выбирать: деньги и карьера или же родная страна.

"Я видел, что она совершенно не поддержала Украину. Было одно сообщение - эти нейтральные картинки, под которыми написано "миру мир" - это немного х**ня, честно. Я ей написал: "Время выбирать - деньги и карьера или твоя страна, где ты выросла и о которой ты говорила, что очень ее любишь", – рассказывал Демин.

Добавим, что 1 марта Ани Лорак призывала остановить войну в Украине.

Следующий ее пост появился аж 19 сентября, в котором заявила, что ее жизнь – это сцена.

Примечательно, что Ани Лорак, которая после 2014 года живет и работает преимущественно в россии, анонсируя концертный тур по Германии, объявила себя "титулованной певицей Украины".

Напомним, на днях россию покинула Алла Пугачева, которая высказалась против вторжения россии в Украину. Певица вылетела вместе с детьми без обратного билета.

Также сообщалось, что Слава Демин рассказал о своем тяжелом детстве.

Кроме того, сообщалось о срыве концертов Ани Лорак в Европе.