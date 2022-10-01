Певец и муж Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко) вернулся в Украину почти после своего семимесячного отсутствия.

По словам Потапа, он хотел вернуться гораздо раньше, но не так случилось, как думалось – сказались постоянные стрессы и нестабильный график работы.

«Заболел я ковидом на две недели, а потом на три недели отитом и после этого у меня случился… врачи сказали, что это синдром Рамзи-Ханта. Ты не можешь есть, говорить, это паралич лица, лицевого нерва. Но когда я смотрел, что там делают ребята на передовой… ну какой паралич? О чем говорить?», - рассказал Потап "ЖВЛ" по возвращении в Украину.

Напомним, Потап на одном из видео, которое он выложил в Инстаграмме, шокировал подписчиков перекошенным лицом. Тогда, в Испании на благотворительном концерте он не смог ни петь, ни говорить, поэтому просто спустился с картонной коробкой в ​​зал, чтобы собирать средства для ВСУ.

Добавим, что синдром Рамзи-Ханта врачи также даигностировали у известного певца Джастина Бибера. 10 июня этого года артист сообщил на своей странице в Instagram:

«Этот вирус поражает нерв в моем ухе и моих лицевых нервах и вызывает паралич моего лица. Как видите, этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается».

Джастин Бибер также заявил, что в связи с состоянием здоровья отменит свои будущие даты тура, поскольку физически явно не в состоянии это сделать.

Добавим, что Потап также рассказал о разговоре Насти Каменских с Ани Лорак после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Также сообщалось о возвращении "Голоса страны" без Вакарчука, но с Потапом.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап по возвращении в Украину попал под шквал критики.