Співачка Настя Каменських після початку повномасштабного військового вторгнення дзвонила українським артистам, які працюють в росії.

Як виявилося, додзвонилася Каменьских і до Ані Лорак. Про це, як пише Politeka.net, розповів артист і чоловік Каменських Олексій Потапенко (Потап) в інтерв'ю "ЖВЛ".

«Ну хоч скажи хоч щось. Напиши «Нєт войнє». На що їй відповіла: «Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, сказав думати на два роки вперед, тому не треба мене задовбувати». На що я чую моя дружина каже: «Ти не маєш права більше називатись українкою», - розповів Потап про розмову Каменських з Ані Лорак.

Нагадаємо, раніше радіо і телеведучий Слава Дьомін також розповів, як намагався достукатися до Ані Лорак, яка продовжує жити і працювати і росії, а також зберегати мовчання про звірства, які російська армія коїть на її рідній українській землі.

За словами Дьоміна, він написав Ані Лорак, що настав час обирати: гроші і кар'єра або ж рідна країна.

"Я бачив, що вона абсолютно не підтримала Україну. Було одне повідомлення - ці нейтральні картинки, під якими написано "миру мир" – це трішки х**ня, чесно. Я їй написав: "Час вибирати – гроші і кар'єра або твоя країна, де ти виросла і про яку ти говорила, що дуже її любиш", - розповідав Дьомін.

Додамо, що 1 березня Ані Лорак закликала зупинити війну в Україні.

Наступний її пост з’явився аж 19 вересня, в якому заявила, що її життя – це сцена.

Примітно, що Ані Лорак, яка після 2014 року живе та працює переважно в Росії, анонсуючи концертний тур Німеччиною, оголосила себе "найтитулованішою співачкою України".

Нагадаємо, днями росію покинула Ала Пугачова, яка висловилася проти вторгнення росії в Україну. Співачка вилетіла разом з дітьми без зворотного білета.

Також повідомлялось, що Слава Дьомін розповів про своє важке дитинство.

Крім того, повідомлялось про зрив концертів Ані Лорак в Європі.