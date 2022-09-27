Вже менше ніж через тиждень, 2 жовтня, вокальний проект «Голос країни» повернеться до українських глядачів.

Нагадаємо, проект було перервано у лютому через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну. Шоу буде виходити кожної неділі, але не на «1+1», як звикли українці, а на телеканалі ТЕТ.

«Голос країни» повертається, щоб боротися ще завзятіше!», - говорить один з тренерів шоу Потап у новому промо-відео.

Нагадаємо, Потап лише нещодавно повернувся в Україну з-за кордону.

"Мене давно не було в ефірі, але я весь час працював. Довгий час був закордоном, давав концерти від Польщі до Латинської Америки. Ми з Настею як сім'я волонтерів зробили дуже багато. Ще кілька тижнів тому сума, яку ми зібрали, була 75 мільйонів. гривень, зараз ця цифра наближається до позначки 100 мільйонів", – розповідав Потап після повернення.

Ведучими шоу залишаються Катя Осадча і Юрій Горбунов, а от Святослав Вакарчук залишив «Голос країни», повідомивши, що у дні війни в нього інше завдання - підтримувати бійців на фронті, допомогати Україні у благодійному турі.

У свою чергу телеглядачі умовно розділилися на два табори. Так, одні вважають, що для будь-яких веселощів і шоу ще надто зарано, інші запевняють, що музика і пісні повинні звучати завжди. В тому числі і в темні часи.

«Ого, несподівано!», «Шоу маст гоу он. Незважаючи на війну та жалобу. На зло ворогам. Музика та пісня завжди піднімали бойовий дух за всіх часів», «В Україні війна, траур», «Країна в жалобі, а вони шоу зібралися організовувати», «У країні війна, щодня молоді хлопці вмирають, а ви шоу хочете влаштовувати. Вмикайте мізки і поставте себе на місце сімей, які втрачають хлопців», - пишуть глядачі у коментарях до відео.

Також нагадаємо, що Потап повернувся в Україну і показав обличчя, яке паралізувало.