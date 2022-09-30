Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк активно показывает в Инстаграм, как она проводит время сейчас заграницей и делится полезными замечаниями. В этот раз Леся показала. как познакомилась с интересными любдьми и вспомнила о полезных проектах.
«Наши украинки в Таллине. Наша поддержка. Девушки организовали волонтерский штаб поддержки Украины. И все время собирают и отправляют эту помощь на родную землю.
А еще познакомилась с волонтерской группой Estonia for Ukraine. Вы даже представить себе не можете, сколько они сделали и продолжают делать» - написала сначала Леся.
После артистка рассказала о достижениях Эстонии и восхитилась их трудом: «Несмотря на то, что Эстония – маленькая страна, если посмотреть на график, – Эстония занимает третье место по поставкам еды. Спасибо!» - добавила также Леся.
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Ранее Леся показала два снимка и трогательно поздравила родного человека с именинами.
Так, Леся попозировала с отцом в машине. Отметим, что ведущая очень похожа на своего родителя, особенно глазами.
«29 сентября. Это лучший день. Потому что в этот день отмечает Ден рождения мой папа», - рассказала она.
Напомним, Никитюк откровенно рассказала, как эстонцы относятся к украинцам и показала кадры с мэром
А еще Politeka сообщала, что Никитюк растревожила кадрами из храма, в подвале которого собирают помощь Украине
Также Politeka писала, что Никитюк показала будоражащие кадры с людьми, которые помогают украинцам