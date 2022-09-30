Известная украинская певица Злата Огневич эмоционально высказалась о произошедшем за последние дни в Украине.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич с первых дней вторжения российских оккупантов на наши земли поддерживает граждан и помогает различным фондам сбором средств. Также артистка освещает ситуацию в социальных сетях и делится своими переживаниями.

«Каждый день новости разрывают сердце вдребезги… Почему мы? Как так получилось, что один человек решает, кому жить, а кому умереть? Почему другие страны просто закрыли глаза?

Потому что, будем честны – при большом желании мировых лидеров, россия бы уже давно получила пи*ды! Вырастили урода путина своим молчанием. Ненавижу!» - высказалась Злата.

До этого впервые за семь месяцев певица позволила себе расслабиться, поэтому подготовила много интересных фото.

«Место, где воспоминания накрыли⛰️ Здесь невозможно обойтись без рефлексии, потому что все напоминает родной Крым: каждая скала, любимые рассветы, море и даже растения.

Я отдыхала в деревне Альмерида. Идеально там именно сейчас (записала себе на будущее жирный плюс по поводу отдыха в сентябре)» - написала Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.