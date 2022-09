Популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая воспитывает двоих детей и выпускает свою линейку косметики, не перестает удивлять свою многомиллионную армию фанатов яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз горячая блогерша снова эпатировала публику новой нескромной фотосессией.

На новых фотографиях Кайли запечатлена, видимо, в отеле, она стоит у лифта и фривольно позирует. Перед камерой знаменитость появилась в двухслойном прозрачном платье, которое едва прикрывает ее аппетитные прелести и подчеркивает округлости фигуры. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на ее лице плотный слой макияжа.

В подписи к публикации Дженнер написала: "of course sometimes shit go down when it's a billion dollars on an elevator". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию телезвезды, засыпая ее комплиментами: "Это то, что мне было нужно", "Ты выглядишь круто, просто потрясающе", "Я подумала, что это образ для Хэллоуина", "Великолепная красота", "Восстань и сияй, просто королева", "Красивая", "Великолепная".

