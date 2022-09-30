Украинская певица Светлана Тарабарова подчеркнула, что за последние семь месяцев не дала ни одного коммерческого концерта, все ее выступления были благотворительны. Деньги, которые были отложены начинают заканчиваться. Как она призналась в интервью для "24 Канала", были ли у нее мысли об изменении профессии.

"Профессия артиста, весь развлекательный бизнес сейчас уже бизнесом не назовешь. Потому что даже в карантин мы имели возможность работать в рекламном бизнесе, а сейчас даже реклама страдает. Бюджетов огромных нет, но выкрутимся, выстоим. Кризис есть, он ужасен, но жаловаться – не моя фишка, извините", – заявила артистка Светлана Тарабарова.

Она отметила, что со сцены не уйдет даже из-за кризиса, ведь для нее это не работа, а смысл жизни.

"На самом деле профессию можно изменить, но для меня сцена – это больше, чем просто профессия. Это жизнь, это судьба, а это уже изменить невозможно", – заявила Светлана Тарабарова.

Стоит отметить, что певица Светлана Тарабарова сейчас, как и большинство ее коллег по шоу-бизнесу, дает благотворительные концерты для ВСУ.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.