12 сезон шоу "Холостяк" должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.

Затем запуск реалити-шоу запланировали на 30 сентября, но сегодня, в день премьеры, представители телеканала внезапно решили снова перенести показ.

"Мы переносим премьеру проекта "Холостяк" по производственным причинам. Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Следите за обновлениями на официальных страницах телеканала СТБ", — говорится в сообщении.

Вероятно, шоу решили перенести после трагедии в Запорожье, где оккупанты совершили обстрел гуманитарной колонны, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник также высказался в комментариях: "Мы слышим, любим, уважаем своих зрителей 😍И гордимся нашими военными 💙💛Скоро 🌹 Обязательно!".

Зрители в комментариях в основном недовольны таким решением телеканала:

"И так шоу Холостяк выйдет, когда главному герою будет под 90, нечего сказать";

"Так вообще не показывайте. Для чего? В Украине война";

"Почему заранее излагать, что будет выпуск, зная, что в Украине война и в любой день может произойти прилет, люди ждут и здесь вы отменяете… тогда лучше сказать, что премьера начнется по окончании войны. Так будет лучше и честнее. А то только рейтинги себе набиваете, чтобы никто не забывал".

Добавим, что главным героем нового "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Он родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США, теперь живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.