53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес уже давно доказывает: она знает толк в специальном уходе за кожей лица и тела. Благодаря правильному уходу, звезда справляется и без всяких поддтяжек, а также выглядит значительно моложе обычного.
Основав свой бренд пару лет назад, Лопес решила доказать, что способна помочь и другим. Для общения с фанатами она нередко записывает специальные ролики, на которых блистает во всей красе и рассказывает о своих разработках.
«Самое интересное за кадром ❤️ #JLoBody; Я люблю тебя; Спасибо за этот новый продукт; я хочу такое же и для Бразилии👏; Нам это нужно, но когда начнется покупка; Моя любовь, ты умеет быть лучшей; хочется знать больше; Спасибо, хороших дней; такие формы это вообще подарок» - пишут в сети.
До рождения детей Лопес и раньше любила делать акценты на фигуру, подчеркивать свои формы и не стеснялась ими хвастаться. Артистка всячески показывала неоднозначные образы на сцене также, чтобы получить больший резонанс - яркие перья, блестки или коротенькие костюмы.
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Фанаты решили вспомнить, как выглядела Дженнифер в одном из самых запоминающихся образов на концерте и напомнили о ее дерзких танцах.
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