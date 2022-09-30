В последнее время артистка регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды пострадавших от вторжения рф. В этот раз на своей странице в Instagram Лыжичко рассказала, что приехала в Бельгию и назвала цель своего визита.

"Я в Антверпене. Здесь сейчас проходит Antwerpen Fashion Weekend 2022, в рамках которого состоится специальное событие, посвященное Украине со сбором средств на протезирование пострадавших от российской агрессии украинских детей! 💔🧸", — сообщила Руслана и пригласила поклонников на свое выступление, которое состоится в это воскресенье, 2 октября.

Украинцы в комментариях поддержали артистку: "Слава Украине! спасибо за поддержку на сегодняшнем вечере! А также за зажигательные танцы!", "Спасибо за то, что вы делаете для Украины. 💙💛".

А накануне Лыжичко ездила в Германию, где в Гамбурге посетила саммит по энергетике.

"Вчера в рамках глобального саммита Wind Energy Hamburg 2022 в Hamburg Messe und Congress провозгласили о глобальной инициативе RenewDay for Ukrainе, чтобы объединить мир вокруг того, что энергия не должна быть оружием, а должна стать средством восстановления! Мы должны защитить мир от энергетического шантажа!", - подчеркнула певица.

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