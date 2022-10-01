В этот раз на своей странице в Instagram Иванна разместила трогательный пост, в котором рассказала, что маленькой Элизабет уже исполнилось 9 месяцев, а также показала милые фото с ребенком на руках.

"А вот и фото которые удалось нам сделать😁 9 месяцев. Ало… как так быстро? Я не понимаю! Время, ты куда так быстро бежишь? Я не успеваю наслаждаться ее детством. Я уже боюсь оборачиваться!Потому что обернусь один раз и ей уже 20 будет 😱. 9 месяцев прошли как одна секунда, как лучшая секунда моей жизни ❤️", — признается избранница Сасанчина.

Отметим, накануне Иванке и Роману пришлось вызвать скорую для Элизы. Молодая мамочка рассказывала, что в больницу они попали, потому что у их дочери три дня была высокая температура. На третий день ее удалось окончательно сбить, но у ребенка начались очень сильные колики. Оказалось, что у крохи есть проблемы с желудком и кишечником, поэтому Иванна с Элизабет провела несколько дней в больнице.

Поклонники звездного семейства Сасанчиных в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Поздравляю. Не болейте. Люблю 💋", " Очень красивые девочки. Наслаждайтесь, потому что время неумолимо😇", " Пусть растет здоровой девочкой", "Красавицы😍 а платья какие".

Напомним, Макс Барских неожиданно высказался по поводу ситуации в Украине.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская поделилась с украинцами трагическим известием и кадрами.

Также Politeka писала, что Кароль раскрыла какие изменения в жизни у нее произошли за рубежом.