Новый сезон шоу "Холостяк" должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Затем запуск реалити-шоу запланировали на 30 сентября, но в день премьеры представители телеканала внезапно решили снова перенести показ. О новой дате старта будет объявлено позже.
Вероятно, шоу решили перенести после трагедии в Запорожье, где оккупанты совершили обстрел гуманитарной колонны, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.
Ведущий "Холостяка" Решетник на своей странице в Instagram поделился кадрами со съемок и прокомментировал ситуацию с переносом премьеры.
"Сложный, эмоциональный день… мы уже во второй раз переносим премьеру «Холостяка», но мы обязательно его покажем… И Украина обязательно победит! 🌹", — пишет Григорий.
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Украинцы разделились: кто-то считает, что развлекательные шоу сейчас вообще не нужны, кто-то жалеет, что премьеру снова отложили.
"И правильно, что переносится, вообще пусть не выходит в эфир, кому оно сейчас нужно", "Очень важное событие ваш холостяк!!!! Кровь льется рекой, люди гибнут!!! А им чтобы денег побольше заработать!", "Какой нафиг холостяк? Вы где живете? В стране война, умирают люди, рушатся судьбы, боль, горе, а вам зрелищ не хватает🤦♀️Стыдно должно быть!", — пишут в комментариях.
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.