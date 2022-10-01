53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес выступает для многих фанатов в качестве иконы стиля и нередко будоражит нарядами на публике. Каждый выход в свет Дженнифер всегда сопровождается яркими фото.
В сети поклонники нередко представляют интересные кадры с артисткой, показывая оригинальный варианты нарядов для нового сезона. В этот раз подборка впечатлила поклонников.
Как можно заметить на фото, Лопес девается разнообразно, но в повседневной жизни ее не увидишь в эпатажных образах. На светских мероприятиях она всегда блистает в откровенных нарядах, а в остальное время предпочитает более простые варианты без пестрых акцентов.
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«Теперь я понимаю, почему мама говорила всегда обращать внимание на стиль; она умеет подать себя, это тоже талант; не верю в ее возраст; здесь хорошо поработали; Ты действительно женщина своих слов; какое великолепие» - пишут в сети.
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