Популярная исполнительница Дженнифер Лопес в роскошных образах показала, за что ее любят фанаты.

53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес выступает для многих фанатов в качестве иконы стиля и нередко будоражит нарядами на публике. Каждый выход в свет Дженнифер всегда сопровождается яркими фото.

В сети поклонники нередко представляют интересные кадры с артисткой, показывая оригинальный варианты нарядов для нового сезона. В этот раз подборка впечатлила поклонников.

Как можно заметить на фото, Лопес девается разнообразно, но в повседневной жизни ее не увидишь в эпатажных образах. На светских мероприятиях она всегда блистает в откровенных нарядах, а в остальное время предпочитает более простые варианты без пестрых акцентов.

«Теперь я понимаю, почему мама говорила всегда обращать внимание на стиль; она умеет подать себя, это тоже талант; не верю в ее возраст; здесь хорошо поработали; Ты действительно женщина своих слов; какое великолепие» - пишут в сети.

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